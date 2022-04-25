Мир, Труд, Май! Продолжаем работать для вас!

Строительная компания "Баренц Групп" поздравляет жителей Карелии с весенним праздником труда!
Работа на строительных площадках идет полным ходом.
В компании "Баренц Групп" большой выбор квартир на первой береговой линии Онежского озера. На данный момент в продаже есть квартиры в новом жилом районе «TALOJARVI» город у воды и в Жилом доме «Onegin».
«TALOJARVI» город у воды
«TALOJARVI» город у воды, расположен на пересечении ул. Зайцева и ул. Заводской, вдоль Соломенского шоссе.
Комплекс состоит из ансамбля 21 монолитного дома разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир с панорамным остеклением.
Это район с развитой инфраструктурой:
- большой парк в центре
- обустроенная набережная
- велодорожки
- детские площадки для детей разных возрастов
- места для отдыха и развлечений
- скейт-парк
- баскетбольная и спортивные площадки
- множество беседок и уютных уголков для спокойного отдыха
Наблюдать за ходом строительства TALOJARVI город у воды в режиме online можно здесь: https://barenz.group/video/#tal
Жилой дом Onegin
Onegin расположен на пересечении улиц Ригачина и Державина. В 5 минутах от Онежской набережной.
Важным преимуществом этого дома является подземный паркинг и панорамные виды на Онежское озеро практически из каждой квартиры.
Инфраструктура:
• Рядом Державинский лицей
• Набережная и парк
• Поликлиника
• Парки и скверы
• Школы и детские сады в шаговой доступности
• Остановки общественного транспорта
Наблюдать за ходом строительства жилого дома Onegin можно online.
За более подробной информацией по наличию квартир и их стоимости обращайтесь к специалистам отдела продаж "Баренц Групп" по телефону: 331-331
Посмотреть варианты планировок можно на сайте: barenz.group
Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9
ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459
ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН»
Адрес: город Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д. 1-А
ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042
Проектные декларации на сайте barenz.group