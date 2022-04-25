Мир, Труд, Май! Продолжаем работать для вас!

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00:01, 01 Мая 2022

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Строительная компания "Баренц Групп" поздравляет жителей Карелии с весенним праздником труда!

Работа на строительных площадках идет полным ходом.

В компании "Баренц Групп" большой выбор квартир на первой береговой линии Онежского озера. На данный момент в продаже есть квартиры в новом жилом районе «TALOJARVI» город у воды и в Жилом доме «Onegin».

«TALOJARVI» город у воды

«TALOJARVI» город у воды, расположен на пересечении ул. Зайцева и ул. Заводской, вдоль Соломенского шоссе.

https://go.2gis.com/0s2ci2

Комплекс состоит из ансамбля 21 монолитного дома разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир с панорамным остеклением.

Это район с развитой инфраструктурой:

- большой парк в центре
- обустроенная набережная
- велодорожки
- детские площадки для детей разных возрастов
- места для отдыха и развлечений
- скейт-парк
- баскетбольная и спортивные площадки
- множество беседок и уютных уголков для спокойного отдыха

Наблюдать за ходом строительства TALOJARVI город у воды в режиме online можно здесь: https://barenz.group/video/#tal

Жилой дом Onegin

Onegin расположен на пересечении улиц Ригачина и Державина. В 5 минутах от Онежской набережной.

https://go.2gis.com/gpbwp

Важным преимуществом этого дома является подземный паркинг и панорамные виды на Онежское озеро практически из каждой квартиры.

Инфраструктура:

• Рядом Державинский лицей
• Набережная и парк
• Поликлиника
• Парки и скверы
• Школы и детские сады в шаговой доступности
• Остановки общественного транспорта

Наблюдать за ходом строительства жилого дома Onegin можно online.

За более подробной информацией по наличию квартир и их стоимости обращайтесь к специалистам отдела продаж "Баренц Групп" по телефону: 331-331

Посмотреть варианты планировок можно на сайте: barenz.group

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9
ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН»
Адрес: город Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д. 1-А
ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042

Проектные декларации на сайте barenz.group

 

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