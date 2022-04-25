Мир, Труд, Май! Продолжаем работать для вас!

Строительная компания "Баренц Групп" поздравляет жителей Карелии с весенним праздником труда!

Работа на строительных площадках идет полным ходом.

В компании "Баренц Групп" большой выбор квартир на первой береговой линии Онежского озера. На данный момент в продаже есть квартиры в новом жилом районе «TALOJARVI» город у воды и в Жилом доме «Onegin».

«TALOJARVI» город у воды

«TALOJARVI» город у воды, расположен на пересечении ул. Зайцева и ул. Заводской, вдоль Соломенского шоссе.

https://go.2gis.com/0s2ci2

Комплекс состоит из ансамбля 21 монолитного дома разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир с панорамным остеклением.

Это район с развитой инфраструктурой:

- большой парк в центре

- обустроенная набережная

- велодорожки

- детские площадки для детей разных возрастов

- места для отдыха и развлечений

- скейт-парк

- баскетбольная и спортивные площадки

- множество беседок и уютных уголков для спокойного отдыха

Наблюдать за ходом строительства TALOJARVI город у воды в режиме online можно здесь: https://barenz.group/video/#tal

Жилой дом Onegin

Onegin расположен на пересечении улиц Ригачина и Державина. В 5 минутах от Онежской набережной.

https://go.2gis.com/gpbwp

Важным преимуществом этого дома является подземный паркинг и панорамные виды на Онежское озеро практически из каждой квартиры.

Инфраструктура:

• Рядом Державинский лицей

• Набережная и парк

• Поликлиника

• Парки и скверы

• Школы и детские сады в шаговой доступности

• Остановки общественного транспорта

Наблюдать за ходом строительства жилого дома Onegin можно online.

За более подробной информацией по наличию квартир и их стоимости обращайтесь к специалистам отдела продаж "Баренц Групп" по телефону: 331-331

Посмотреть варианты планировок можно на сайте: barenz.group

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»

Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9

ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН»

Адрес: город Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д. 1-А

ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042

Проектные декларации на сайте barenz.group