Мирошник допустила появление "космической" композиции на площади Гагарина

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о планах по благоустройству пл. Гагарина, где ранее стоял "Биг Бен".

В эфире телеканала "Россия 24" ведущий программы "Неделя в городе" с участием мэра вспомнил, что ранее проходил конкурса проектов на благоустройство площади Гагарина. Его победителями стали Александр Ким и Алексей Скрипицын. По замыслу авторов проекта, который в народе уже окрестили "Шары" и "Космос", в центральной части площади должна появиться скульптурно-пространственная композиция в виде макета Солнечной системы.

"Она симпатичная и уместная на пл. Гагарина, но пока нам финансово не воплотить эту композицию, но город активно готовится к 100-летию Карелии, и возможно к 2020 году мы вернемся и каким-то другим образом благоустроим пл. Гагарина", - сказала Ирина Мирошник.

"В свете рекомендации архитекторов, вынесенного решения суда мы хорошо уже усвоили и о том, что сооружение там должно быть плоскостное и на законных основаниях", - сказала она.

По словам мэра, после полного демонтажа Биг Бена на его месте будет клумба.

Башня с часами, известная как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд. В январе 2019 года ее демонтировали.