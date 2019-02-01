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Новости. Общество
09:06, 01 Февраля 2019

Мирошник допустила появление "космической" композиции на площади Гагарина

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Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о планах по благоустройству пл. Гагарина, где ранее стоял "Биг Бен".

В эфире телеканала "Россия 24" ведущий программы "Неделя в городе" с участием мэра вспомнил, что ранее проходил конкурса проектов на благоустройство площади Гагарина. Его победителями стали Александр Ким и Алексей Скрипицын. По замыслу авторов проекта, который в народе уже окрестили "Шары" и "Космос", в центральной части площади должна появиться скульптурно-пространственная композиция в виде макета Солнечной системы.

"Она симпатичная и уместная на пл. Гагарина, но пока нам финансово не воплотить эту композицию, но город активно готовится к 100-летию Карелии, и возможно к 2020 году мы вернемся и каким-то другим образом благоустроим пл. Гагарина", - сказала Ирина Мирошник.

"В свете рекомендации архитекторов, вынесенного решения суда мы хорошо уже усвоили и о том, что сооружение там должно быть плоскостное и на законных основаниях", - сказала она.

По словам мэра, после полного демонтажа Биг Бена на его месте будет клумба.

Башня с часами, известная как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд. В январе 2019 года ее демонтировали.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кузнецов
2019-02-01 09:58:47
Эта "композиция" полгода будет представлять из себя кучу сугробов. Подземная автостоянка нужна городу под площадью. Внуки спасибо скажут.
XXXXX
2019-02-01 09:29:09
Надо не допускать чего то , а сразу после сноса Биг Бена устанавливать что то . Думать надо до того как , бестолковые .
goo
2019-02-01 09:19:04
Пусть эту композицию у себя в квартире делает.
Евгений
2019-02-01 09:18:11
Большого Бена убрали потому, что он не вписывался в общую архитектуру города. Как "Шары" и "Космос" впишется? Я не спорю, выглядит симпатично по проекту, но в Петрозаводске много ли строений космической тематики?
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