Мирошник и Боднарчук поздравили женщин с 8 марта

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук поздравили женщин с Международным женским днем.

"8 марта – особый день в календаре. Этот яркий добрый праздник всегда наполнен любовью и благодарностью. В стремительном течении современной жизни неизменным остаются самые светлые чувства, которые каждый человек бережно хранит в сердце к дорогим и родным женщинам в своей жизни – матерям, бабушкам, сестрам, дочерям и женам", - гласит текст поздравления, опубликованный на сайтах мэрии и Петрозаводского городского совета.

"Результат активной жизненной позиции женщин в Петрозаводске и Республике Карелия, их стремления к позитивным изменениям в обществе – большое количество проектов, реализованных женскими организациями в самых разных направлениях. Это благотворительность и предпринимательство, социальная поддержка и сохранение национальной культуры и традиций, развитие сельского хозяйства и животноводства, реализация общественных и образовательных проектов", - написано в поздравительном тексте.