Мирошник и Боднарчук поздравили жителей Петрозаводска с 23 февраля

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук вспомнили о военном прошлом города.

"23 февраля - общенародный праздник, который россияне всегда встречают с особым чувством – гордостью за свою страну, уважением к защитникам Родины и многовековым традициям боевого братства», - пишут в своем обращении Мирошник и Боднарчук на странице администрации города в "Вконтакте".

Они отметили, что это важный день для нашего города, в истории которого много славных побед и героических страниц. Память о военном прошлом, поколении Великой Отечественной сохраняется в названиях улиц и монументах, поддерживается деятельностью поисковых отрядов, ветеранских и молодёжных организаций. Столица Карелии развивает сотрудничество с городами воинской славы и всегда активно включается во всероссийские патриотические акции.

"От всего сердца мы благодарим вас, наши дорогие ветераны, военнослужащие, с честью исполняющие свой долг в рядах Вооруженных Сил, участники локальных конфликтов! Всем защитникам Отчества Петрозаводск, носящий высокое звание "Город воинской славы", сегодня посвящает праздничный салют. Примите искренние поздравления с праздником и пожелания долгих лет жизни, крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть будут счастливы ваши родные и близкие!" - пишут в своем поздравлении мэр и глава Петросовета.