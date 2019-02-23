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Новости. Общество
10:21, 23 Февраля 2019
фото: gov.karelia.ru

Мирошник и Боднарчук поздравили жителей Петрозаводска с 23 февраля

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук вспомнили о военном прошлом города.

"23 февраля - общенародный праздник, который россияне всегда встречают с особым чувством – гордостью за свою страну, уважением к защитникам Родины и многовековым традициям боевого братства», - пишут в своем обращении Мирошник и Боднарчук на странице администрации города в "Вконтакте".

Они отметили, что это важный день для нашего города, в истории которого много славных побед и героических страниц. Память о военном прошлом, поколении Великой Отечественной сохраняется в названиях улиц и монументах, поддерживается деятельностью поисковых отрядов, ветеранских и молодёжных организаций. Столица Карелии развивает сотрудничество с городами воинской славы и всегда активно включается во всероссийские патриотические акции.

"От всего сердца мы благодарим вас, наши дорогие ветераны, военнослужащие, с честью исполняющие свой долг в рядах Вооруженных Сил, участники локальных конфликтов! Всем защитникам Отчества Петрозаводск, носящий высокое звание "Город воинской славы", сегодня посвящает праздничный салют. Примите искренние поздравления с праздником и пожелания долгих лет жизни, крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть будут счастливы ваши родные и близкие!" - пишут в своем поздравлении мэр и глава Петросовета.

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Комментарии

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Мизантроп
2019-02-23 11:42:24
С Днем Советской Армии и Военно-морского флота, товарищи!

Праздник называется именно так и никак иначе, ...!
Все новодельные "защитники отечества" - идут нахер ....! Изговняли все советские памятные даты, какие не смогли отменить - присвоили и приватизировали. Все, кто сегодня поздравляет с днем мифического защитника мифического отечества - суть ....! Праздник имеет чисто конкретные исторические корни и привязан к конкретной исторической дате. А нынешние, со своими гейоргиевскими лентами и бесик-триколором воевали как раз с противоположной стороны,.... запомоенные!
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