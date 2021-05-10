Мирошник получит грамоту от депутатов за добросовестный труд в Петрозаводске

Депутаты Петрозаводского городского совета намерены наградить почетной грамотой главу города Ирину Мирошник.

Вопрос о награждении Ирины Мирошник почетной грамотой Петрозаводского городского Совета вынесен на сессию городского парламента, которая состоится 12 мая.

«Наградить Почетной грамотой Петрозаводского городского Совета Мирошник Ирину Юрьевну, Главу Петрозаводского городского округа, за добросовестный труд, высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей, успехи в реализации значимых для жителей города Петрозаводска проектов и программ, эффективное взаимодействие с депутатами Петрозаводского городского Совета и большой личный вклад в развитие местного самоуправления на территории Петрозаводского городского округа», — говорится в проекте решения.

Проект решения внесен на рассмотрение депутатов на основании ходатайства и. о. председателя Петросовета Александра Ханцевича.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекли 20 апреля.

Ранее сообщалось, что конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост нового сити-менеджера Петрозаводска. Ими стали провластные выдвиженцы — Владимир Любарский и Игорь Корсаков.