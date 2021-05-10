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Мирошник получит грамоту от депутатов за добросовестный труд в Петрозаводске

Новости. Политика
09:43, 11 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
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Депутаты Петрозаводского городского совета намерены наградить почетной грамотой главу города Ирину Мирошник.

Вопрос о награждении Ирины Мирошник почетной грамотой Петрозаводского городского Совета вынесен на сессию городского парламента, которая состоится 12 мая.

«Наградить Почетной грамотой Петрозаводского городского Совета Мирошник Ирину Юрьевну, Главу Петрозаводского городского округа, за   добросовестный труд, высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей, успехи в реализации значимых для жителей города Петрозаводска проектов и программ, эффективное взаимодействие с депутатами Петрозаводского городского Совета и большой личный вклад в развитие местного самоуправления на территории Петрозаводского городского округа», — говорится в проекте решения.

Проект решения внесен на рассмотрение депутатов на основании ходатайства и. о. председателя Петросовета Александра Ханцевича.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекли 20 апреля. 

Ранее сообщалось, что конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост нового сити-менеджера Петрозаводска. Ими стали провластные выдвиженцы — Владимир Любарский и Игорь Корсаков.

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Комментарии

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Тихий
2021-05-11 13:02:25
Нормальная женщина,жалко её, не на своём месте оказалась, и слава Богу хоть не посадили,как её товарищей!
Директор цирка
2021-05-11 12:35:32
В Китае давно бы уже "не грамоту получила" за такую " работу", у нас другие ценности, да и Бог с ней, она не виновата что её этим "сити менеджером" сделали ...
театральный критик
2021-05-11 12:43:58
Директор цирка, в китае тебя давно бы уже на общественные работы пристроили.
Leopol'd
2021-05-11 12:03:05
Не зря бумаги подписывала! А ведь могли как Сухоруковой, дело нарисовать.
Valentina Vonti
2021-05-11 11:52:10
Цирк продолжается.
User
2021-05-11 10:43:23
А чего же не орден, как Худилайнену?
театральный критик
2021-05-11 10:48:37
User, ты глуп. Сначала грамота, потом орден. У тебя из всех наград только шоколадная медалька из детского сада.
User
2021-05-11 11:02:29
театральный критик, не бзди в лужу! У "мы здесь власть" сначала грамота, потом срок. :)
Ванёк
2021-05-11 10:31:58
за что ей грамота ? за гену и валеру ??? за убитого снегом мужчину ??? за вырубленные в ПТз деревья ? за настроенные убогие заборы ? за точечные мещающие людям застройки в жилом секторе ?
Njkdez
2021-05-11 10:26:45
Быстрее бы уже убрали ее, гена с валерой ее уже заждались, предположительно и Леня тоже.
Самуил
2021-05-11 10:58:02
Njkdez, предположительно толвуйский, предположительно предположил, что его предположения предполагают предположительную предпожительность всех предположительностей как таковых (Njkdez, "Теория предположительных предположительностей", т.1)
Самуил
2021-05-11 11:05:10
Самуил, поправка: предположительность ( не "предпожительность")
Njkdez
2021-05-11 10:15:25
Скатертью дорожка, после нее еще не один год чистить авгиевы конюшни, очищать дом 2 от пажей, гена с валерой дали маху, стране угля.
drug
2021-05-11 10:14:29
Ну очень смешно - главное не медаль.
Все странно - почему сидит только один.
Столько нарушений закона в одном здании.
Только незаконная выдача разрешения на строительство жилого дома - должна была подтянуть еще несколько фигурантов - а там таких эпизодов вагон и маленькая тележка.
Скажем правду - сделка для всех.
Njkdez
2021-05-11 10:10:32
театральный критик, пажи собирают монатки в доме 2, не долго осталось кайфовать. Брысь.
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