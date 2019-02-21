Мирошник посетила первый общественный приют для безнадзорных животных в Карелии

В ближайшее время состоится совещание, посвященное проблеме регулирования численности безнадзорных животных, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В совещании примут участие сотрудники администрации города, правительства республики и активисты зоозащитных организаций.

Такое решение принято во время рабочей поездки Главы Петрозаводска Ирины Мирошник и заместителя Главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского в первый общественный приют для животных.

Отметив, что общественные зоозащитные организации оказывают городу неоценимую помощь, Мирошни пояснила, что вопросы, связанные с их деятельностью, необходимо решать на уровне региональной власти.

"Мы на месте оценили проблемы, с которыми сталкиваются общественники, напрямую услышали вопросы, ответы на которые необходимо найти в первую очередь. Совместно с республиканской властью мы будем искать выходы из той непростой ситуации, в которой сегодня работают зоозащитники", – отметила Ирина Мирошник.