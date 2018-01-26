Мирошник потребовала прекратить подкармливать бездомных собак возле магазинов

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В Петрозаводске безнадзорных собак подкармливают возле некоторых магазинов, глава города Ирина Мирошник потребовала прекратить эту практику.
Как сообщили в городской администрации, ситуация с бездомными животными в карельской столице обсуждалась на встрече Ирины Мирошник с кураторами городских территорий. Было отмечено, что "около нескольких магазинов безнадзорных животных прикармливают".
"Ирина Мирошник поручила управлению торговли направить в торговые организации обращение прекратить такую практику, а также не оставлять пищевой мусор", - сообщили в администрации.
Кроме того, комитет ЖКХ проведет рейд по отлову бездомных собак.
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