Мирошник потребовала прекратить подкармливать бездомных собак возле магазинов

В Петрозаводске безнадзорных собак подкармливают возле некоторых магазинов, глава города Ирина Мирошник потребовала прекратить эту практику.

Как сообщили в городской администрации, ситуация с бездомными животными в карельской столице обсуждалась на встрече Ирины Мирошник с кураторами городских территорий. Было отмечено, что "около нескольких магазинов безнадзорных животных прикармливают".

"Ирина Мирошник поручила управлению торговли направить в торговые организации обращение прекратить такую практику, а также не оставлять пищевой мусор", - сообщили в администрации.

Кроме того, комитет ЖКХ проведет рейд по отлову бездомных собак.