Мирошник проверила, как отремонтировали дворы в Петрозаводске

В столице Карелии завершается ремонт дворов по программе "Комфортная городская среда".

В одном из дворов, где все запланированные работы уже выполнены, побывала глава Петрозаводска Ирина Мирошник, сообщается на сайте мэрии.



Во дворе дома №42 на улице Луначарского было выполнено асфальтирование и озеленение, установлены шлагбаум и освещение. Общая стоимость работ – 1 млн 800 тысяч рублей, в том числе 81 тысяча рублей, - собранные собственниками жилых помещений.

По словам подрядчика, все пробы асфальтового покрытия прошли необходимые экспертизы. Гарантия на работы составляет 36 месяцев.

Добавим, что по программе "Комфортная городская среда" на ремонт дворов в Петрозаводске в этом году выделено более 25 миллионов рублей. В список попали 16 дворовых территориях по адресам: ул. Пограничная, 11, ул. Тупиковая 4, ул. Луначарского, 42, пер. Ругозерский, 5, ул. Зеленая, 8/3, ул. Советская, 6, ул. Московская, 5 и 7, ул. Московская, д. 9, ул. Московская, 17, ул. Перттунена, 3, пр. Первомайский, д. 39 и д. 41, ул. Виданская, д. 10А, ул. Зайцева, д. 21-А, ул. Мелентьевой, д. 7, ул. Жуковского, д. 10, ул. Анохина, д. 8.