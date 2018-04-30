13:29, 30 Апреля 2018
Мирошник проверила, как убирают дороги и тротуары в районе Октябрьского проспекта
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник проверила, как подрядная организация ведет очистку проезжих частей и тротуаров городских дорог от зимнего смета.
Во время очередного объезда города глава Петрозаводска Ирина Мирошник проинспектировала работу сотрудников ООО ТехРент в районе улицы Мурманской и Октябрьского проспекта.
"Администрация продолжает ежедневный контроль того, как производится весенняя уборка города", - отметила Ирина Мирошник.
Сегодня механизированные звенья и мобильные бригады ООО ТехРент производят уборку улиц Кирова, Свердлова, Горького, Мурманской, Шуйского шоссе, улицы Зайцева, Первомайского проспекта, сообщается на сайте мэрии.
Предполагается, что в ночное время работы по уборке смета и пыли будут продолжены.
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