Мирошник проверила, как убирают дороги и тротуары в районе Октябрьского проспекта

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник проверила, как подрядная организация ведет очистку проезжих частей и тротуаров городских дорог от зимнего смета.

Во время очередного объезда города глава Петрозаводска Ирина Мирошник проинспектировала работу сотрудников ООО ТехРент в районе улицы Мурманской и Октябрьского проспекта.

"Администрация продолжает ежедневный контроль того, как производится весенняя уборка города", - отметила Ирина Мирошник.

Сегодня механизированные звенья и мобильные бригады ООО ТехРент производят уборку улиц Кирова, Свердлова, Горького, Мурманской, Шуйского шоссе, улицы Зайцева, Первомайского проспекта, сообщается на сайте мэрии.

Предполагается, что в ночное время работы по уборке смета и пыли будут продолжены.