Мирошник вошла в топ-3 глав столиц СЗФО после заявлений о судьбе "Биг Бена" в Петрозаводска

Агентство "Медиалогия" опубликовало рейтинг первых лиц столиц регионов Северо-Западного федерального округа за январь.

По информации агентства, лидерами медиарейтинга первых лиц столиц регионов СЗФО стали Иван Цецерский (Псков), Александр Ярошук (Калининград) и Ирина Мирошник (Петрозаводск).

"Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала журналистам, что мэрия самостоятельно не будет сносить "Биг-Бен" на площади Гагарина. Помимо этого, Ирина Мирошник рассказала о планах строительства второй очереди спортивного комплекса "Луми". Также Ирина Мирошник рассказала, что на внутренней планерке у главы республики с членами правительства было предложено создать рабочую группу для выработки концепции развития муниципального транспорта", - говорится в сообщении.