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Новости. Общество
11:56, 09 Февраля 2018

Мирошник вошла в топ-3 глав столиц СЗФО после заявлений о судьбе "Биг Бена" в Петрозаводска

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Агентство "Медиалогия" опубликовало рейтинг первых лиц столиц регионов Северо-Западного федерального округа за январь.

По информации агентства, лидерами медиарейтинга первых лиц столиц регионов СЗФО стали Иван Цецерский (Псков), Александр Ярошук (Калининград) и Ирина Мирошник (Петрозаводск).

"Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала журналистам, что мэрия самостоятельно не будет сносить "Биг-Бен" на площади Гагарина. Помимо этого, Ирина Мирошник рассказала о планах строительства второй очереди спортивного комплекса "Луми". Также Ирина Мирошник рассказала, что на внутренней планерке у главы республики с членами правительства было предложено создать рабочую группу для выработки концепции развития муниципального транспорта", - говорится в сообщении.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2018-02-09 17:54:59
Еще можно заявить, например, о своей бисексуальности. Тогда абсолютное лидерство в рейтинге гарантировано.
Нам, горожанам, проку от этих "рейтингов" ровным счётом никакого...
кир
2018-02-09 15:45:23
Только внешнее управление после юридической ликвидации этого никчемного участка местности.
елпидифор
2018-02-09 13:10:44
К вышесказанному добавлю, что и Петрозаводск - не столица. Тему-то после губернаторских выборов замяли...
Os
2018-02-09 13:01:09
Герострат до сих пор входит в топ известнейших личностей. если бы на месте часов установили что-нибудь, а снести их не так уж сложно.
Гражданин
2018-02-09 12:32:16
Смотрите оказывается как мало надо, что бы войти в ТОП.
Слова это не подпись, ответственность только перед богом.
mentor
2018-02-09 12:26:38
Не по словам их судите, но по их делам...
кир
2018-02-09 12:23:00
Оставьте часики людям. Они уже привыкли к ним и площадь не загромождают.
Сеня
2018-02-09 12:01:24
Еще пару таких несуразных заявлений и выйдет в ТОП-1 ,только репутация руководителя при этом упадёт куда-нибудь.
Гость
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