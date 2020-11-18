Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула 12
Сегодня 11:07
Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 11,5 тысячам 1
Сегодня 09:33
Покупателей без масок ловят в магазинах Петрозаводска 17
Сегодня 12:52
Полиция Петрозаводска опубликовала видео конфликта пассажиров в автобусе, где мужчину жестоко избили 6
Сегодня 14:12
Полицейские задержали десятилетнюю девочку-наркоторговку
18.11.2020 23:30
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу 22
Сегодня 13:57

Мировому рынку роскоши обещают рекордный обвал

Новости. Экономика
19:40, 19 Ноября 2020
фото: © Fotolia / myskiv
Загрузка...

Итальянские эксперты прогнозируют спад мирового рынка товаров категории "персональный люкс" до 23%.

В эту категорию входят дорогая одежда, обувь, часы и аксессуары, и, как отмечает Forbes, в нынешнем году мировой рынок роскоши упадет впервые за десять лет. Основными причинами этого являются пандемия коронавируса, карантины, введенные в ключевых странах, и мировой экономический кризис.

Причем, как указывают итальянские аналитики, единственным регионом в мире, где спрос на товары люкс не упал, стал Китай – их основной потребитель. Здесь, по прогнозам консалтинговой компании Bain&Co, рынок даже вырастет на внушительные 45% к показателям 2019 года.

Наибольший удар коронавирусом был нанесен по Европе – региональное потребление роскоши упало на 36%. В свою очередь, рынок США снизился на 27%.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 13:00
Капитал
Пиявки – маленькие чудо-лекари
Лечебные свойства медицинской пиявки известны людям на протяжении тысячелетий, со времен древних цивилизаций: Египта, Индии, Греции.
В "красной зоне" 1
Сегодня 12:50
"Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается" 5
17.11.2020 16:10
Нелечебное питание
17.11.2020 13:30
И "черные лесорубы", и лесные пожары 1
16.11.2020 16:28
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:01
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
"Есть пока не запретили"
Сегодня 11:00
Землю – казакам, а что карелам? 18
06.11.2020 14:34
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»