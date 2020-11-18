Мировому рынку роскоши обещают рекордный обвал

Итальянские эксперты прогнозируют спад мирового рынка товаров категории "персональный люкс" до 23%.

В эту категорию входят дорогая одежда, обувь, часы и аксессуары, и, как отмечает Forbes, в нынешнем году мировой рынок роскоши упадет впервые за десять лет. Основными причинами этого являются пандемия коронавируса, карантины, введенные в ключевых странах, и мировой экономический кризис.

Причем, как указывают итальянские аналитики, единственным регионом в мире, где спрос на товары люкс не упал, стал Китай – их основной потребитель. Здесь, по прогнозам консалтинговой компании Bain&Co, рынок даже вырастет на внушительные 45% к показателям 2019 года.

Наибольший удар коронавирусом был нанесен по Европе – региональное потребление роскоши упало на 36%. В свою очередь, рынок США снизился на 27%.