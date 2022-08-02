Мишка с оранжевым ошейником никогда не жил в зоопарке Карелии

В Питкярантском районе автомобилисты заметили на дороге небольшого медведя в оранжевом ошейнике.

Ранее сообщалось, что 14 августа на повороте к поселку Харлу в Питкярантском районе на дороге встретили медведя.

«Примечательно то, что на мишке был оранжевый ошейник. Видимо, беглец с «Чёрных камней», — написали очевидцы.

Руководство базы отдыха «Черные камни», где располагается большой «Карельский зоопарк», сообщило, что медведей у них никогда не было и никто, соответственно, от них не сбегал.

Тем временем, где-то в лесу Питкярантского района, по сообщениям очевидцев, бегает мишка в оранжевом ошейнике.