Мишка с оранжевым ошейником никогда не жил в зоопарке Карелии

В Питкярантском районе автомобилисты заметили на дороге небольшого медведя в оранжевом ошейнике.
Ранее сообщалось, что 14 августа на повороте к поселку Харлу в Питкярантском районе на дороге встретили медведя.
«Примечательно то, что на мишке был оранжевый ошейник. Видимо, беглец с «Чёрных камней», — написали очевидцы.
Руководство базы отдыха «Черные камни», где располагается большой «Карельский зоопарк», сообщило, что медведей у них никогда не было и никто, соответственно, от них не сбегал.
Тем временем, где-то в лесу Питкярантского района, по сообщениям очевидцев, бегает мишка в оранжевом ошейнике.
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