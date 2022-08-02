Соцсети: медведь с оранжевым ошейником бегает по дороге в Карелии

Очевидцы сообщают в соцсетях, что в Питкярантском районе бегает небольшой медведь с оранжевым ошейником.

В паблике «Краеведческий клуб "Оберег". Карелия» опубликовано сообщение, что недалеко от развилки на Харлу – поселок в Питкярантском районе - автомобилисты встретили небольшого медведя.

«Мишка перебегал дорогу и какое-то время наблюдал за нашей машиной, а мы из машины наблюдали за мишкой. Примечательно то, что на мишке был оранжевый ошейник. Видимо, беглец с «Чёрных камней», - написали очевидцы.

Отметим, что "Черные камни" - это база отдыха, где есть зоопарк.

Фото медведя Ильи Тимина, не сместа сбытий.