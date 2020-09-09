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Мишустин подписал распоряжение о сентябрьских выплатах на детей безработным родителям

Новости. Общество
21:05, 09 Сентября 2020
фото: правительство.рф
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На эти цели из федерального бюджета выделено 8,5 миллиарда рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение федерального правительства о сентябрьских выплатах на детей безработным родителям. Размер выплаты к пособию по безработице составит 3 тысячи рублей.

Как отметили в правительстве РФ, эта мера обеспечит дополнительную социальную поддержку в условиях распространения коронавирусной инфекции около 2,8 миллиона россиян, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет. Средства на сентябрьские выплаты безработным родителям в размере 8,5 млрд рублей будут выделены из бюджета страны.

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