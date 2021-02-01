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Мишустин в Карелии пообещал упростить выдачу разрешений на разработку месторождений

Новости. Экономика
14:53, 02 Февраля 2021
фото: © Yuri Smityuk/ITAR-TASS
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Компаниям, претендующим на разработку месторождений, будет проще получить разрешение после изменений в законодательстве, заявил во время визита в Карелию премьер-министр России Михаил Мишустин.

На встрече с представителями бизнеса он ответил на вопрос руководителя Ассоциации камнеобрабатывающих производственных организаций Карелии Дмитрия Фабрикантова о механизме проведения аукционов на право пользования недрами.

Стенограмму встречи опубликовало информационное агентство Advis.ru

"Сейчас при проведении аукционов на право пользования недрами необходимо два участника. Если менее двух участников, то аукцион признаётся недействительным. Соответственно, реальный инвестор не получает права пользования, а перспективный участок недр остаётся в нераспределённом фонде",  - пояснил руководитель Ассоциации.

Мишустин ответил, что правила проведения аукционов станут проще.

Что он сказал по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2021-02-02 15:49:24
А когда станет проще распределения доходов от использования недр, которые принадлежат народу?
Гость
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