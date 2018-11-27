"Мисс Москва-2015" вышла замуж за короля

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В Barvikha Concert Hall состоялась свадьба 49-летнего короля Малайзии Мухаммада V и 25-летней москвички Оксаны Воеводиной.
Полгода назад Оксана приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана, пишет Spletnik. По некоторым сведениям, после свадьбы она не сможет носить королевский титул, так как он присваивается лишь коренной жительнице.
В сети появились редкие фотографии, сделанные во время торжества. На них невеста одета в белое платье, а на женихе – традиционный малайзийский костюм.
Отмечается, что праздничная церемония прошла без алкогольных напитков, а приглашенных гостей угощали исключительно халяльной едой.
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