Миссия ИКОМОС на острове Кижи завершила работу

Эскизные предложения музея о строительстве на острове Кижи ряда новых объектов не окажут негативного влияния на визуальную среду объекта Всемирного наследия – к такому выводу пришла большая часть российских участников миссии ИКОМОС на остров Кижи.

Речь идет о расширении входной зоны музея у пассажирского причала, возведении новой входной зоны и поселка для сотрудников в районе деревни Васильево, строительстве комплекса для реставрации и хранения музейных предметов, реконструкции склада материалов и инвентаря, необходимых музею зимой, формировании вепсского экспозиционного сектора. По мнению эксперта Министерства культуры России, архитектора Сергея Ициксона, планируемые постройки не контрастируют с ландшафтом, но и не смешиваются с традиционными постройками. "Радует осторожность и деликатность эскизных решений", – отметил эксперт.

Все участники миссии могли лично убедиться в необходимости новых построек. Входные зоны позволят перераспределить туристические потоки, сняв избыточную нагрузку с южной части острова Кижи, где расположена основная экспозиция. Проблема благоустроенного жилья для сотрудников стоит очень остро на протяжении нескольких десятилетий: сейчас удобства в большинстве жилых помещений для работников музея на острове исчерпываются наличием электричества. "Хорошее служебное жилье – вопрос номер один. – сказала директор музея Елена Богданова. – Наши сотрудники это заслужили". Для реставрации и хранения музейных предметов используются дома-памятники, где нет ни соответствующих условий, ни достаточных площадей. В то же время, директор подчеркнула, что проектирование новых объектов не начнется до тех пор, пока не будет получено согласование Комитета Всемирного наследия.

На основе существующих эскизов и проектов будет разработан Мастер-план развития музея и прилегающей территории – сообщил заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры России Павел Мосолов. "Буферная зона должна не только сохраняться, но и развивать территорию. – подчеркнул Павел Мосолов. – Кижи находятся на контроле у главы государства, и в Министерстве культуры будет создана специальная рабочая группа для координации решения вопросов, связанных с музеем. Это конкретная работа, в которой для нас очень значимо мнение международных экспертов".



В фондохранилище музея на острове Кижи

В числе проблем, решение которых важно для развития территории, участники миссии особо выделили завершение строительства дороги "Великая Губа–Оятевщина", электрификацию окрестных деревень, в том числе – на островах Кижских шхер, создание туристической инфраструктуры за пределами буферной зоны объекта Всемирного наследия и заказника "Кижский".

Наконец, в ходе миссии специалисты пришли к общему мнению по ряду технических решений в ходе завершения реставрации Преображенской церкви: укрепления несущих конструкций, установки неба, обшивки верхнего восьмерика и т. д.

Рекомендации ИКОМОС по обсуждавшимся вопросам станут известны после получения официального отчета миссии, что обычно занимает несколько месяцев, но в процессе обсуждения эксперты высказывали понимание проблем и потребностей музея. В составе миссии на острове Кижи работали два эксперта ИКОМОС: Арнт Магне Хауген – советник директората культурного наследия Норвегии, и Алкивиадис Препис – профессор архитектурного факультета Университета Фракии им. Демокрита в Греции. Арнт Магне Хауген, побывавший на острове в пятый раз, отметил "неизменно высокий профессиональный уровень обсуждения", а его коллега, Алкивиадис Препис, приехавший на Кижи впервые, поблагодарил за возможность побывать в "столь сказочном месте".

С российской стороны в миссии участвовали известные архитекторы и реставраторы Виктор Попов, Татьяна Вахрамеева, Владимир Титов, Алексей Петров, Сергей Ициксон, главный архитектор проекта реставрации Преображенской церкви Владимир Рахманов и главный инженер проекта Иосиф Раша, профессор Йонс Киклер из Германии, а также руководители подрядных организаций, работающих на реставрации Преображенской церкви: Виталий Скопин, Александр Савельев и Алексей Чусов, и специалисты музея: Дмитрий Луговой, Татьяна Незвицкая, Александр Любимцев, Ольга Титова и другие.



В фондохранилище музея на острове Кижи

Кроме того, на остров Кижи побывали представители Министерства культуры России — заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Павел Мосолов и референт департамента Ирина Казей, а также министр культуры Карелии Алексей Лесонен, руководитель регионального управления по охране памятников культурного наследия Юлия Алипова, глава Великогубского сельского поселения Александр Федотов.

Елена Богданова тепло поблагодарила всех участников за продуктивную работу, особо отметив важность всех рассмотренных вопросов и ту поддержку, которую оказывают музею в их решении Министерство культуры России, Правительство Карелии, экспертное сообщество и местные жители.

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