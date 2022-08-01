На митинге в День ВДВ в Петрозаводске митрополит затронул темы военных действий и гей-парадов

Митрополит Карельский и Петрозаводский Константин выступил на митинге, посвященном Дню воздушно-десантных войск у мемориала «Черный тюльпан» в Петрозаводске и заявил о скрытых религиозных причинах военных действий.

«Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Артур Олегович, ветераны и участники военных действий. Сердечно поздравляю вас и с днем ВДВ, и с днем пророка Илии, который был вознесен на небо 3 тысяч лет тому назад и пребывает там до настоящего времени», — обратился митрополит к собравшимся.

Он сравнил духовную мощь пророка с мощью и силой ВДВ — элиты вооруженных сил России.

Вспомнил митрополит и о скрытых причинах, лежащих, по его мнению, в корне многих боевых действия.

«Всякие военные действия имеют под собой различные причины. В том числе, в корне всех действий лежат и религиозные причины, о которых мало кто догадывается. Они не всегда лежат на поверхности, о них не всегда говорят. Что сказать — в настоящее время есть лишь две столицы в Европе, в которых не было гей-парадов. Руководство не разрешило проводить их ни в Москве, ни в Минске. Это говорит о многом, в том числе для тех, кто пытается разобраться в сегодняшней ситуации», — объяснил присутствующим Константин.

Пастырь призвал благословение на защитников Отечества.

«Я призываю на защитников нашего отечества благословения Господня по молитвам святого пророка Илии. Благослови вас всех Господь на защиту священного нашего Отечества. Русь святая, храни веру православную! С праздником!», — сказал митополит.