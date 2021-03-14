Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Как в Петрозаводске Масленицу сжигали (ВИДЕО, ФОТО) 8
14.03.2021 16:21
"Боднарчук даже не думал никуда скрываться" 6
14.03.2021 16:56
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СВОБОДА НЕЛИДОВУ, СМЕРТЬ РОЖЕНИЦЫ И ЗАПРЕТ ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТА
14.03.2021 19:00
Лидер КПРФ Зюганов предложил ввести повышенный налог для "подозрительно богатых" 3
14.03.2021 19:40
Все силы брошены на уборку от снега тротуаров, сообщили в мэрии Петрозаводска (ФОТОФАКТ) 3
14.03.2021 14:35
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 38
14.03.2021 18:57
Торговый центр "Ягуар" привел хозяина к аресту 1
Сегодня 06:20

Митрополит Карельский Константин: "Мы вспоминаем первобытное состояние человека"

Новости. Общество
11:03, 15 Марта 2021
фото: eparhia.karelia.ru
Загрузка...

Глава Карельской митрополии РПЦ напомнил верующим, что первобытные люди были вегетарианцами.

У православных верующих 15 марта начался Великий пост, который в нынешнем году продлится до 1 мая. На это время постящиеся отказываются от употребления мяса, яиц и молочных продуктов, а рыбу верующим разрешено вкушать лишь в церковный праздник Благовещения, который ежегодно отмечается 7 апреля, и в Вербное воскресенье, которое в этом году выпадает на 25 апреля.

Накануне поста митрополит Петрозаводский и Карельский Константин выступил с проповедью в Александро-Невском кафедральном соборе и напомнил собравшимся на церковную службу о том, что первобытные люди были вегетарианцами.

"Вспомним, что в Библии написано, что первые люди были вегетарианцами, - сказал митрополит Константин. - Для поддержания своей жизни они не убивали других, а питались плодами. Вот для этого тоже нам нужен пост. Мы вспоминаем первобытное, изначальное состояние человека".   

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-03-15 11:58:33
"Правда ль это, что я слышу?
Молвят овамо и семо:
Огорчает очень Мишу
Будто Дарвина система?
Полно, Миша! Ты не сетуй!
Без хвоста твоя ведь жопа,
Так тебе обиды нету
В том, что было до потопа...
Всход наук не в нашей власти,
Мы их зёрна только сеем;
И Коперник ведь отчасти
Разошёлся с Моисеем....
Брось же, Миша, устрашенья,
У науки нрав не робкий,
Не заткнёшь её теченья
Ты своей дрянною пробкой! "
А.К. Толстой 1872 год. Все претензии к оному в XIX век.
Leopol'd
2021-03-15 11:46:13
P.S. Митрополит забыл добавить, что эти вегитарианцы не были христианами. Да собственно и иудеями тоже. Язычники, что с них возьмёшь!
Горожанин
2021-03-15 11:45:26
А Основоположник писал, что человек перестал быть первобытным, только когда начал есть мясную пищу!
Leopol'd
2021-03-15 11:44:38
То-то в ветхом завете ягнята стадами уничтожаются. Да и указания о кошерности (в т.ч. мясо/молоко/рыба) написали случайно, по ошибке. Евреи не знали откровений от Константина.
театральный критик
2021-03-15 11:56:58
Leopol'dишка, опять маци переел ?
театральный критик
2021-03-15 11:17:46
А еще у них секса не было. Друг друга из ребер изготавливали.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
13.03.2021, 15:00
"Если вам не нравится, встаньте и уйдите отсюда"

Аналитика

Сегодня 06:20
Обществоведение
Торговый центр "Ягуар" привел хозяина к аресту 1
Предприниматель Гусейн Мамедов обвиняется в даче взятки в размере 200 тысяч рублей заместителю мэра Петрозаводска Евгению Перову, который деньги не взял.
"Убежден в своей невиновности и буду защищать ее в суде" 8
12.03.2021 16:45
Когда вепсский лес шумит и не слышит 19
12.03.2021 15:50
Дети-сироты остаются бездомными
12.03.2021 14:20
Кто на самом деле ответственен за очистные в Шелтозеро 2
12.03.2021 12:55
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2021 11:05
Без политики
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
В Прионежском и других районах республики вновь появились граждане, предлагающие заменить счетчики электроэнергии за огромные, особенно для пенсионеров, деньги.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
09.03.2021 12:26
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»