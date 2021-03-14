Митрополит Карельский Константин: "Мы вспоминаем первобытное состояние человека"

Глава Карельской митрополии РПЦ напомнил верующим, что первобытные люди были вегетарианцами.

У православных верующих 15 марта начался Великий пост, который в нынешнем году продлится до 1 мая. На это время постящиеся отказываются от употребления мяса, яиц и молочных продуктов, а рыбу верующим разрешено вкушать лишь в церковный праздник Благовещения, который ежегодно отмечается 7 апреля, и в Вербное воскресенье, которое в этом году выпадает на 25 апреля.

Накануне поста митрополит Петрозаводский и Карельский Константин выступил с проповедью в Александро-Невском кафедральном соборе и напомнил собравшимся на церковную службу о том, что первобытные люди были вегетарианцами.

"Вспомним, что в Библии написано, что первые люди были вегетарианцами, - сказал митрополит Константин. - Для поддержания своей жизни они не убивали других, а питались плодами. Вот для этого тоже нам нужен пост. Мы вспоминаем первобытное, изначальное состояние человека".