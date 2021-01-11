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Митрополит Константин поблагодарил "его превосходительство" главу Карелии за награждение почетным знаком

Новости. Общество
14:35, 12 Января 2021
фото: © eparhia.karelia.ru
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Иерарх Русской православной церкви верит в "продолжение совместного труда по духовному возрождению Карельской земли".

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин поблагодарил главу Карелии Артура Парфенчикова за награждение почетным знаком "За вклад в развитие Республики Карелия". Как признался иерарх Русской православной церкви, ему особенно приятно, что эта награда была вручена ему на Рождество Христово.

"Считаю, что эта высокая форма поощрения за заслуги перед Республикой Карелия и ее жителями является достойным плодом трудов всего духовенства Петрозаводской епархии в прошедшем нелегком году, - написал митрополит Константин. - Верю, что и в наступившем новом 2021 году мы также сможем продолжить совместный труд по духовному возрождению Карельской земли и укреплению института семьи и брака, улучшению патриотического воспитания подрастающего поколения, деятельному проявлению милосердия, возрождению поруганных святынь, а также духовному и нравственному воспитанию граждан республики". 

Примечательно, что, обращаясь к губернатору, глава Карельской митрополии РПЦ назвал его "Ваше превосходительство".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-01-12 15:47:48
А яхта у него есть? Как у Главаря?
Ded
2021-01-12 15:23:23
Видать, плохо иерарх наш учил "матчасть":
"вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло". (Иаков,?4,15–16).
Стыдобища!
User
2021-01-12 15:00:47
"...в должной мере даже раболепствуя, но ни коим образом не лебезя..."(с)
кир
2021-01-12 15:50:49
Усер, сторожи. Это твоя судьба. :)
User
2021-01-12 16:18:52
Корми кота!
Саныч
2021-01-12 14:40:08
Днище.
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