Митрополит Константин поблагодарил "его превосходительство" главу Карелии за награждение почетным знаком

Иерарх Русской православной церкви верит в "продолжение совместного труда по духовному возрождению Карельской земли".

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин поблагодарил главу Карелии Артура Парфенчикова за награждение почетным знаком "За вклад в развитие Республики Карелия". Как признался иерарх Русской православной церкви, ему особенно приятно, что эта награда была вручена ему на Рождество Христово.

"Считаю, что эта высокая форма поощрения за заслуги перед Республикой Карелия и ее жителями является достойным плодом трудов всего духовенства Петрозаводской епархии в прошедшем нелегком году, - написал митрополит Константин. - Верю, что и в наступившем новом 2021 году мы также сможем продолжить совместный труд по духовному возрождению Карельской земли и укреплению института семьи и брака, улучшению патриотического воспитания подрастающего поколения, деятельному проявлению милосердия, возрождению поруганных святынь, а также духовному и нравственному воспитанию граждан республики".

Примечательно, что, обращаясь к губернатору, глава Карельской митрополии РПЦ назвал его "Ваше превосходительство".