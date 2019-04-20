Митрополит Константин пожелал студенткам из Карелии найти "хорошего жениха – не алкоголика"

Во вторник, 16 апреля, в Петрозаводске прошли Первые Сретенские образовательные чтения в университете.

Темой республиканской научно-практической конференции под названием "Первые Сретенские образовательные чтения" стала духовная культура как основа формирования нравственной личности.

"Многие имеют дачные участки и знают, что даже маленькая грядочка – лук там что-нибудь посадить, какие-то приправы для супчика – и то требуется уход, а все плохое – за ним никакого ухода нет, но растет так, что если не будешь пропалывать, будет выше человеческого роста. Поэтому все культурное, все хорошее – все нуждается в возделывании, в труде, и мы сейчас тоже возделываем вот эту интеллектуальную, духовную или, скажем так, эмоционально-сердечную почву", – рассказал в своем приветственном слове к участникам чтений митрополит Карельский и Петрозаводский Константин.

Он обратил внимание на то, что большинство студентов Института педагогики и психологии, которые находятся в зале, являются девушками, пожелал им найти "хорошего жениха – не алкоголика, не наркомана, работящего и честного, который будет опорой в семье", после чего перешел к идеологической составляющей своей речи.

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