Мясо и молоко резко подорожают в 2020 году - прогноз

Мясо, птица, молоко и молочная продукция в 2020 году могут вырасти в цене на 10–12%.

Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, пишут "Известия".



По расчетам замглавы управления макроэкономических исследований Виктории Павлюшиной, молочка с 1 ноября 2019 года должна быть сертифицирована в электронной системе "Меркурий", а с 1 июня 2020 года начнет действовать обязательная цифровая маркировка продуктов. Это может сказаться на изменении стоимости.

О других причинах роста цен читайте в интернет-газете "Вести Карелии".