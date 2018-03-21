"Мне трудно дышать, трудно ходить": Алла Пугачева рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Алла Пугачева призналась, что, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, продолжает жить ради своих маленьких детей.

Как пишут "7 дней", на днях Примадонна решилась на смелый поступок: показала себя без макияжа, укладки и фотошопа. Пугачева сфотографировалась сразу после бани в естественном виде (на фото ниже), за что тут же была раскритикована пользователями соцсетей.

"На это раз злопыхателям удалось вывести Аллы Борисовну из равновесия. Привыкшая к оскорблениям артистка выступила с требованием прекратить травлю. Она прямо рассказала о том, что у неё серьезные проблемы со здоровьем", - отмечает издание.

Пугачева, как выяснилось, с трудом дышит и ходит. Ради своих маленьких детей она каждый день совершает подвиг. Певица попросила отнестись с пониманием к её возрасту и положению.

"Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь, — обратилась к недоброжелателям Примадонна. — Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше!"

Признание 68-летней Аллы Борисовны напугало поклонников. Многим показалось, что в своем ответе недоброжелателям Примадонна, как будто, попрощалась с публикой.

"Не хочется думать о плохом, но эта публикация наводит на грустные мысли!" — пишут Пугачевой.

Первые слухи о проблемах со здоровьем Пугачевой появились после того, как в ноябре прошлого года она спешно обвенчалась с мужем Максимом Галкиным спустя 16 лет брака.