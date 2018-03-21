"Мне трудно дышать, трудно ходить": Алла Пугачева рассказала о серьезных проблемах со здоровьем
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Алла Пугачева призналась, что, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, продолжает жить ради своих маленьких детей.
Как пишут "7 дней", на днях Примадонна решилась на смелый поступок: показала себя без макияжа, укладки и фотошопа. Пугачева сфотографировалась сразу после бани в естественном виде (на фото ниже), за что тут же была раскритикована пользователями соцсетей.
"На это раз злопыхателям удалось вывести Аллы Борисовну из равновесия. Привыкшая к оскорблениям артистка выступила с требованием прекратить травлю. Она прямо рассказала о том, что у неё серьезные проблемы со здоровьем", - отмечает издание.
Пугачева, как выяснилось, с трудом дышит и ходит. Ради своих маленьких детей она каждый день совершает подвиг. Певица попросила отнестись с пониманием к её возрасту и положению.
"Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь, — обратилась к недоброжелателям Примадонна. — Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше!"
Признание 68-летней Аллы Борисовны напугало поклонников. Многим показалось, что в своем ответе недоброжелателям Примадонна, как будто, попрощалась с публикой.
"Не хочется думать о плохом, но эта публикация наводит на грустные мысли!" — пишут Пугачевой.
Первые слухи о проблемах со здоровьем Пугачевой появились после того, как в ноябре прошлого года она спешно обвенчалась с мужем Максимом Галкиным спустя 16 лет брака.
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