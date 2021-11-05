«Многие умрут»: Глава Минздрава Карелии напомнил о военных кордонах для борьбы с эпидемиями

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков напомнил, какими методами государство боролось со вспышками заболеваний и как смогло их преодолеть.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Благодаря нашей стране в мире побеждена, например, оспа. Во время вспышки в Москве в 1959 году применялись даже военные кордоны. Вакцину от оспы, более миллиарда доз, Советский Союз отправил в развивающиеся страны. В 1970-е годы во время эпидемии холеры (менее опасной, чем ковид) государство предпринимало также жёсткие, если не сказать, жестокие меры. Правда, и сознательность граждан была выше. У нас же, напротив, различные митинги проводятся антиваксерами. Высказать свою антиковидную и антипрививочную точку зрения в соцсетях, похоже, становится хорошим тоном», — написал министр.

По его словам, если в России не будет массовой вакцинации, жертвы будут исчисляться миллионами.

«Чуда не будет. Вирус сам никуда не уйдёт. Поэтому для того, чтобы человечество перестало быть огромным биореактором по выработке новых более опасных вариантов ковида, иного пути, кроме тотальной вакцинации и ревакцинации, нет. Большинство непривитых граждан до конца 2022 года точно переболеют коронавирусом и многие из них умрут», — предупредил Охлопков.