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"Многие уже умерли, не дождавшись закона"

Новости. Политика
11:22, 05 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Число жителей Карелии, которые могли получить статус "детей войны", сократилось почти на 10 тысяч, пока "Единая Россия" блокировала законопроект КПРФ.

Региональный закон "О детях войны" мог быть принят несколько лет назад, когда его инициировали депутаты Заксобрания Карелии от КПРФ.

Депутаты от "Единой России" в минувшую пятницу, 3 апреля сообщили, что внесли на рассмотрение карельского парламента закон "О детях войны", по которому обещают этой категории граждан узаконить их статус, а также предоставить меры государственной поддержки (речь идет о жителях республики, которые родились в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года). При этом единороссы заявляют, что восстанавливают, тем самым, "часть социальной справедливости" и оказывают "усиленные знаки внимания этим людям".

Но на самом деле региональный законопроект "О детях войны" мог быть принят несколько лет назад, когда его дважды вносила в Заксобрание Карелии фракция КПРФ.

"Депутаты от "Единой России" нашу инициативу отклоняли, говорили, что принимать закон "О детях войны" в Карелии нецелесообразно, что на его исполнение нет денег и т.д. Они отказывались даже напечатать на бланках удостоверения детям войны. А это была смешная сумма – около 40 тысяч рублей. А потом организовали рабочую группу и благополучно засунули законопроект под сукно", – сказал Евгений Ульянов.

По словам координатора общественной организации "Дети войны" по Карелии Светланы Мансуровой, в 2017 году на присвоение статуса и дополнительную господдержку в республике могли претендовать примерно 42 тысячи человек. Это те жители Карелии, которые в тяжелые военные годы были детьми, а, повзрослев, восстанавливали нашу страну. Сейчас же депутаты от "Единой России" говорят о 33 тысячах жителей Карелии, которые смогут получить статус "детей войны".

"Многие уже умерли, не дождавшись закона", - сказала Светлана Мансурова.

Подробнее о том, как в течение нескольких лет "Единая Россия" отказывалась принимать закон о "Детях войны", читайте здесь.

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Комментарии

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Mikko Merimies
2021-04-05 13:11:09
"Стукнуло" 80 - и всё бесплатно. В категорию 80+ войдут и ветераны ВОВ, и труженики тыла , и "дети войны"...
кир
2021-04-05 12:33:36
Уже писал, что не надо никаких "детей войны". Это узаконенный и дешёвый пиар самобытных отнять деньги у Москвы. Живут не плохо и не страдают, кто дожил. Вам не надо лить крокодиловые слёзы - дожил, не дожил. А офф тоже не голодает. Пособие получает по справке.
Саныч
2021-04-05 12:04:37
Слабаки! Надо было еще лет 10 потянуть.
Мирон
2021-04-05 11:47:56
Как всё прогнило!? Люди,простые люди, никому не нужны, печально, нигде в "загнивющей" Европе так не относится власть к своим гражданам ..
кир
2021-04-05 12:37:32
Мирон, другое вижу. Сетевые магазины с обилием еды. Бабки пятитысячными или по карте расплачиваются за телегу еды. Никогда так не жили раньше. Нечего ныть и скулить. Так-так, - сказал умный кот.
Ираклий
2021-04-05 13:26:25
кир, Вам бы таблеточек попить, да вечером у помоек "Магнита" постоять пол часика, там старики с "пятитысячными" еду из контейнеров просроченную достают, выброшенную из магазина....
ромео
2021-04-05 11:31:58
коммуняки предали страну в 1991 году, слив ее под США. Зю ----
Off
2021-04-05 11:39:32
ромео, ..педриоты же предпочитают жить на Майами , иногда приезжая в Россию , чтобы за деньги заявить о своей любви к родине и к солнцеликому :)
врунофф
2021-04-05 12:10:01
Off, слабунова с тобой полностью согласна :)
Off
2021-04-05 14:13:38
врунофф, Социопатко . Они, то есть ,приближенные к тушке самого , когда поменяется власть ..рванут на запад ,на свои фазенды и к свои ворованным капиталам ...а ты будешь ходить в дырявых колготках по улицам и говорить - "Господа , Жё не манж па сис жур" :)
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