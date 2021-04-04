Число жителей Карелии, которые могли получить статус "детей войны", сократилось почти на 10 тысяч, пока "Единая Россия" блокировала законопроект КПРФ.

Региональный закон "О детях войны" мог быть принят несколько лет назад, когда его инициировали депутаты Заксобрания Карелии от КПРФ.

Депутаты от "Единой России" в минувшую пятницу, 3 апреля сообщили, что внесли на рассмотрение карельского парламента закон "О детях войны", по которому обещают этой категории граждан узаконить их статус, а также предоставить меры государственной поддержки (речь идет о жителях республики, которые родились в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года). При этом единороссы заявляют, что восстанавливают, тем самым, "часть социальной справедливости" и оказывают "усиленные знаки внимания этим людям".

Но на самом деле региональный законопроект "О детях войны" мог быть принят несколько лет назад, когда его дважды вносила в Заксобрание Карелии фракция КПРФ.

"Депутаты от "Единой России" нашу инициативу отклоняли, говорили, что принимать закон "О детях войны" в Карелии нецелесообразно, что на его исполнение нет денег и т.д. Они отказывались даже напечатать на бланках удостоверения детям войны. А это была смешная сумма – около 40 тысяч рублей. А потом организовали рабочую группу и благополучно засунули законопроект под сукно", – сказал Евгений Ульянов.

По словам координатора общественной организации "Дети войны" по Карелии Светланы Мансуровой, в 2017 году на присвоение статуса и дополнительную господдержку в республике могли претендовать примерно 42 тысячи человек. Это те жители Карелии, которые в тяжелые военные годы были детьми, а, повзрослев, восстанавливали нашу страну. Сейчас же депутаты от "Единой России" говорят о 33 тысячах жителей Карелии, которые смогут получить статус "детей войны".

"Многие уже умерли, не дождавшись закона", - сказала Светлана Мансурова.

Подробнее о том, как в течение нескольких лет "Единая Россия" отказывалась принимать закон о "Детях войны", читайте здесь.