Многодетная жительница старинного села в Карелии выступила против оптимизации школ

Жительница старинного поморского села Нюхча Светлана Попова, воспитывающая пятерых детей, опубликовала петицию, в которой требует остановить оптимизацию сельских школ в Карелии и призывает жителей республики отстоять право детей жить и учиться дома.

Жители поморского села Нюхча Беломорского района начали сбор подписей под петицией к министру образования Карелии Александру Морозову и министру образования России Ольге Васильевой с требованием остановить политику реорганизации сельских школ.

Как пишут поморы, губернатор Карелии Артур Парфенчиков, запустивший "оптимизацию" сельского образования, решил сэкономить на деревенских детях, отправив их учиться в интернаты.

"Если нашу школу закроют, то наше поморское и историческое село, которому более 400 лет, умрет. Нас вынудят оставить наши работы и жилье, а ведь в нашей школе недавно был сделан капитальный ремонт, подключено электрическое отопление. Уже некоторые школы в селах и поселках Карелии закрыты. Жители Карелии, давайте отстоим право наших детей жить и учиться дома, не в казенных домах-интернатах!", - говорится в петиции.

На данный момент петицию, опубликованную меньше суток назад, уже подписали 245 человек.

Если вы хотите поддержать жителей старинного села Нюхча, которые борются за свое право на образование, за жизнь на родной земле, то петицию можно подписать здесь.



школа в Нюхче/ фото из петиции