Многодетной матери из Карелии отказались делать аборт из-за кашля

Жительница Соломенного, имея на руках отрицательный тест на коронавирус, приехала в перинатальный центр с просьбой сделать аборт, но ей отказали.

В апреле женщина узнала, что находится на восьмой неделе беременности. У нее уже четверо детей, но с ней и ее гражданским супругом живет только один. Она ограничена в родительских правах, поэтому одного ребенка воспитывает сестра, двоих – приемные родители. Вместе с мужем они решили прервать беременность, пишет "Медиазона".

Жительница Соломенного сдала тест на COVID-19. Пришли отрицательные результаты.

"Я получила отрицательный результат на коронавирус, на следующий день поехала в Петрозаводск в перинатальный центр, – рассказала изданию многодетная мама. – У меня было уже 12 недель срока. Но в приемной услышали мой кашель и пошли с заведующей разговаривать. Я минут сорок там сидела, потом медсестра вышла и сказала: "Вам отказано в госпитализации". Я говорю: "У меня же отрицательный тест на коронавирус". А они мне: "Идите, ищите, где вам сделают аборт с таким кашлем".

Главврач перинатального центра Евгений Тучин объяснил отказ приказом Минздрава:

"Искусственное прерывание беременности не проводится при наличии острых инфекционных заболеваний и острых воспалительных процессов любой локализации, включая женские половые органы. Прерывание беременности проводится после излечения указанных заболеваний".

Местная жительница настаивает, что в перинатальном центре ее даже не осмотрели, и единственная, с кем она разговаривала – это медсестра, которая просто услышала ее кашель.