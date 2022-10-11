Мобилизованные из Карелии придумали и заказали себе шевроны с названием республики

Шевроны со словом «Карельский» появились на форме мобилизованных в Карелии военнослужащих.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале министр экономического развития Олег Ермолаев.

Он продемонстрировал шеврон, который ему прислали из воинской части, где находятся мобилизованные.

«Наши ребята сами разработали макет, заказали такие шевроны, и сегодня уже несколько рот нашего батальона теробороны их получили. Ребята уже прикрепили их к форменной одежде», — сказал Ермолаев.