Мобилизованные из Карелии военнослужащие жалуются на кашель (ВИДЕО)

Главврач Сортавальской районной больницы Александр Романов выехал в Ленинградскую область, чтобы оказать медицинскую помощь мобилизованным из Карелии военнослужащим.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что получил видеоотчет Александра Романова, главного врача Сортавальской ЦРБ, который сейчас находится в Ленобласти в военной части, где проходят подготовку мобилизованные.

«Побывали в воинской части в Сертолово, где осмотрели более 100 мобилизованных, большинство из них предъявляет жалобы на кашель и легкое течение ОРВИ. Побывали в Гатчине, посмотрели, в каких условиях находят наши мобилизованные. Они в полной мере обеспечены лекарственными препаратами, находятся под наблюдением фельдшера», — рассказал Александр Романов и сообщил, что следующая бригада медиков поедет в Лугу.

Артур Парфенчиков напомнил, что как только были получены сигналы о симптомах ОРВИ у бойцов из Карелии, сразу направили бригады медиков из Питкярантской и Сортавальской больниц, а также передвижной флюорографический комплекс.

«Благодарю врачей за оперативный отклик, а всем нашим парням желаю крепкого здоровья!» — написал глава республики.