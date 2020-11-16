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Мобильные ФАПы в районах Карелии будут принимать население для тестов на коронавирус

Новости. Общество
06:40, 17 Ноября 2020
фото: ГБУЗ "Сортавальская ЦРБ"
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Жители Карелии, выздоровевшие после коронавируса, смогут для подтверждения пройти повторный тест в одном из мобильных ФАПов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

Добираться до ФАПов жители должны будут на личном автотранспорте или пешком, но "ни в коем случае не на общественном транспорте", подчеркнул Охлопков.

Всего планируется отправить по районам Карелии 5 мобильных ФАПов. Где они будут работать, Минздрав сообщит позднее.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2020-11-17 09:11:28
министры Артура Олеговича просто "Сказка", один кайдалов чего стоит. Минздравный министр первая волна закончилась, столько времени прошло с апреля месяца, только сейчас "квест" соизволил объявить в вк, фАПы будут но где и когда, доберетесь сами в брод. Зачем так над людьми издеваться?
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