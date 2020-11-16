Мобильные ФАПы в районах Карелии будут принимать население для тестов на коронавирус

Жители Карелии, выздоровевшие после коронавируса, смогут для подтверждения пройти повторный тест в одном из мобильных ФАПов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

Добираться до ФАПов жители должны будут на личном автотранспорте или пешком, но "ни в коем случае не на общественном транспорте", подчеркнул Охлопков.

Всего планируется отправить по районам Карелии 5 мобильных ФАПов. Где они будут работать, Минздрав сообщит позднее.