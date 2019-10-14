Модель Playboy идет в президенты Хорватии

Женщина планирует легализовать марихуану и проституцию.

Бывшая модель журнала Playboy, Ава Карабатич, выдвигается в президенты Хорватии. На ближайших выборах в начале 2020 года она сразится за голоса избирателей с действующим лидером страны – Колиндой Грабар-Китарович, пишет 5-tv.ru.

Женщина опубликовала политическую программу. Она планирует легализовать марихуану и проституцию, открыть границы для мигрантов и запретить аборты после шести недель беременности.

За пределами страны Ава Карабатич известна как бывшая модель Playboy. Ее откровенные фотографии опубликованы в мартовском номере хорватской версии журнала за 2010 год.

Карабатич готова к тому, что многие отнесутся к ее намерению баллотироваться несерьезно. А между тем, она обладает степенью по итальянскому языку и литературе, написала роман и автобиографию и даже поучаствовала в съемках кино.