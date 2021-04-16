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Модель Playboy использовали для масштабного обмана в сети

Новости. Общество
23:30, 16 Апреля 2021
фото: @sabrinanicholebun
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Модель Playboy, 25-летняя блогерша Сабрина Николь пожаловалась на то, что мошенники активно используют ее снимки в приложениях для знакомств с целью обмана пользователей.

О масштабах мошенничества она рассказала в интервью Vice, передает Лента.ру.

Николь отметила, что она регулярно получает сообщения от незнакомых людей с требованием вернуть деньги. Оказалось, что ее фотографии используют преступники в сети под разными псевдонимами. От лица модели они просят денег на помощь родственнице и на другие цели.

«Клянусь, это какое-то проклятье в моей жизни. Это происходило еще шесть лет назад», — отметила американка. Николь вспомнила, как тогда ей писали мужчины, которые утверждали, что она не пришла на запланированную встречу. В итоге выяснилось, что кто-то вел фейковую страницу в соцсети Facebook от ее имени.

По ее словам, уже тогда мошенники, используя ее фото, просили денег на билеты и другие нужды, предлагая взамен личную встречу. Николь подчеркнула, что не может понять, почему именно ее снимки стали так популярны у преступников в сети.

«Я не спрашивала своих подруг, используется ли их контент так же часто, как мой для подобных обманов, но я никогда не видела, чтобы других людей так же часто имитировали», — констатировала модель. Она уточнила, что 90 процентов сообщений в ее настоящих профилях в соцсетях — от обманутых людей. В прошлом блогерша пыталась бороться с обманщиками, отправив сотни жалоб в администрации соцсетей. Николь заключила, что из-за этой ситуации не может пользоваться приложениями для знакомств.

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