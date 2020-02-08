Модель с "безразмерной" грудью пожаловалась на жизнь

До операций она была очень застенчивой и только теперь начала чувствовать уверенность в себе.

42-летняя Фокси Менагери начала делать пластические операции шесть лет назад. Американская модель легла под нож хирурга после развода с мужем, пишет "Космополитен".

Женщина уже увеличила грудь до размера ZZ и не собирается останавливаться на достигнутом. На май у нее запланирована очередная пластика.



Модель сделала пластику после развода instagram.com/foxy_menagerie

Сейчас у Фокси стоят импланты в 6640 кубических сантиметров. Она мечтает увеличить эту цифру до 7 тысяч, чтобы стать похожей на Джессику Рэббит, героиню фильма "Кто подставил Кролика Роджера?".

"Я хочу идеальную фигуру по типу песочных часов", — поделилась Фокси. До операций она была очень застенчивой и только теперь начала чувствовать уверенность в себе.



Фокси Менагери instagram.com/foxy_menagerie

Впрочем, "безразмерная" грудь доставляет своей обладательнице немало проблем. Она не может готовить еду, с трудом обувается и иногда падает с лестницы. "Спускаясь по лестнице, я могу упасть. Поэтому мне приходится держаться за перила, чтобы сохранить свою жизнь", — рассказала модель.