Модель сделала скандальное заявление об Ольге Бузовой

Модель Виктория Лопырева обрушилась с жесточайшей критикой на звезду "Дома-2" и её фанатов.

Виктория Лопырева дала интервью изданию "Спорт-Экспресс", в котором отвечая на вопрос о том, как она относится к "современной попсе, вроде Бузовой", выступила с критикой звезды "Дома-2".

"Бузова ни к музыке, ни к творчеству не имеет ни малейшего отношения. Она трудолюбивая и пробивная бездарность, коммерческий проект. Популярность среди определенных слоев населения говорит лишь о том, что людей, не умеющих отличить хорошее от плохого, довольно много. Это не их вина, скорее – беда. Проблема в том, что люди нормальные тоже вынуждены слышать это имя изо всех щелей", - сказала Виктория Лопырева.

Как сообщает сайт 7days.ru, ссора двух звезд началась еще прошлой зимой. Когда в СМИ стали появляться публикации о том, что Виктория якобы увела Игоря Булатова из семьи с маленьким ребенком, Ольга резко осудила модель. "Спать с женатыми мужчинами — это дно!" — заявила тогда Ольга.