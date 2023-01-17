Мокрый снег и сильный ветер обрушатся на Карелию в четверг

Все районы Карелии могут попасть под действие неблагоприятного гидрометеорологического явления, предупредили в МЧС республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, в течение суток 19 января местами по республике ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега: ночью по южным и центральным районам, днем по северным районам. Ночью в отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Утром и днем по южным районам ожидается усиление южного ветра до 15-18 м/с.

В МЧС рекомендуют жителям Карелии ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.