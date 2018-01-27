Мокрый снег и туман накроют завтра Карелию

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По сообщению карельского Гидрометцентра, в воскресенье в большинстве районов республики ожидаются осадки.
По прогнозу синоптиков, 28 января в Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах туман.
В начале ночи по юго-западным районам местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, южный, на севере северо-восточный, восточный слабый.
Температура воздуха ночью составит 0, -5 градусов, на севере -7, -12, местами до -18, днем 0, -5,
на севере -5, -10.
В Петрозаводске будет также облачная погода. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный южный слабый.
Среднесуточная температура составит -1, -3 градуса.
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