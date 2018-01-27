Мокрый снег и туман накроют завтра Карелию

По сообщению карельского Гидрометцентра, в воскресенье в большинстве районов республики ожидаются осадки.

По прогнозу синоптиков, 28 января в Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах туман.

В начале ночи по юго-западным районам местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный, на севере северо-восточный, восточный слабый.

Температура воздуха ночью составит 0, -5 градусов, на севере -7, -12, местами до -18, днем 0, -5,

на севере -5, -10.



В Петрозаводске будет также облачная погода. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный южный слабый.

Среднесуточная температура составит -1, -3 градуса.