Мокрый снег пройдет в Карелии 22 марта

О погоде на пятницу сообщили в синоптики карельского Гидрометцентра.

В пятницу 22 марта в Петрозаводске будет облачно с прояснениями.

Ночью пройдут умеренные, днем небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем северо-западный умеренный.

Ночная температура составит 0, -2 градуса, днем потеплеет до +2, +4.

В районах Карелии также будет облачно, днем с прояснениями.

В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем северо-западный умеренный, утром и днем местами, преимущественно по западным районам с порывами сильного.

Ночью ожидается похолодание до -4, днем воздух прогреется до +5 гардусов.