Мокрый снег пройдет в Карелии 22 марта

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О погоде на пятницу сообщили в синоптики карельского Гидрометцентра.
В пятницу 22 марта в Петрозаводске будет облачно с прояснениями.
Ночью пройдут умеренные, днем небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега.
На дорогах местами гололедица.
Ветер ночью юго-западный, западный, днем северо-западный умеренный.
Ночная температура составит 0, -2 градуса, днем потеплеет до +2, +4.
В районах Карелии также будет облачно, днем с прояснениями.
В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.
На дорогах местами гололедица.
Ветер ночью юго-западный, западный, днем северо-западный умеренный, утром и днем местами, преимущественно по западным районам с порывами сильного.
Ночью ожидается похолодание до -4, днем воздух прогреется до +5 гардусов.
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