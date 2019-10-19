Мокрый снег с дождем ожидаются в субботу в Карелии

О погоде на 20 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в воскресенье будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный умеренный.



Температура воздуха ночью составит +6, +8 градусов, днем будет +7, +9.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ожидаются небольшие, ночью умеренные дожди. На севере – дождь и мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-западный, на севере – северный, северо-восточный. Днем северный, северо-западный, на юге – юго-западный, западный умеренный.

Ночью похолодает до +3, +8 градусов, на севере будет +2, -3. Днем потеплеет до +5, +10 градусов, на севере до 0, +5.