Молебен для учащихся на центральной площади Петрозаводска отменен по таинственной причине

Православный священник Константин Савандер заявил, что молебен для учащихся, который должен был пройти на площади Кирова, отменен.

На площади Кирова в Петрозаводске 3 сентября не будет ранее анонсированного молебна. Информация об этом появилась на странице отца Константина Савандера.

В своем посте священник пояснил, что причины отмены молебна ясны большинству прихожан.

«Причины?... Причины большинству прихожан понятны…», — гласит текст опубликованного объявления.

Молебен на площади Кирова предполагалось отслужить в память Фаддея Блаженного. Богослужение должно было пройти возле здания Музыкального театра, где проводились раскопки под строительство православной часовни.