На площади Кирова в Петрозаводске устроят молебен для учащихся

Молебен отслужат в память местного святого, которого дореволюционные гимназисты просили о «небесной помощи в постижении наук».

На площади Кирова в Петрозаводске 3 сентября устроят молебен для учащихся. Его отслужат в память Фаддея Блаженного – местного святого, которого особо почитали в городе до Октябрьской революции. Богослужение пройдет возле здания Музыкального театра, где проводились раскопки под строительство православной часовни.

Как написал в социальных сетях священник Константин Савандер, который является одним из инициаторов возведения этой часовни на площади Кирова, Фаддей Блаженный – «своеобразный покровитель учащихся». «К нему в часовню бегали гимназисты до революции и просили небесной помощи в трудном постижении наук. Продолжаем эту традицию», – отметил священник.