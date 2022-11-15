«Молюсь за каждого»: Парфенчиков проводил мобилизованных бойцов из Карелии в зону СВО (ВИДЕО)

Глава Карелии оценил подготовку бойцов Псковской дивизии, мобилизованных из республики, в зону спецоперации.

Напомним, Артур Парфенчиков встретился с десантниками перед отправкой в зону спецоперации.

«Провожаем наших ребят из учебного центра под Псковом. Скоро они отправятся в зону СВО. За два месяца в учебке они сплотились, прошли хорошую подготовку. Говорят, отцы-командиры скучать не дали. Был вместе с ними на стрельбище — боевые упражнения выполняют здорово, молодцы! Значит, сберегут себя. Значит, выстоят и вернутся», — пишет глава Карелии на своей странице в соцсети.

По словам Парфенчикова, наша задача — обеспечить тыл.

«Если он рухнет, никакая армия победы не добьётся. Поговорил с ребятами, записал все личные просьбы о помощи семьям — отработаем. Вместе мы все преодолеем. Верю. И молюсь за каждого», — подытожил глава республики.

Парфенчиков опубликовал видео из Псковской дивизии.

«Вернемся с победой!» — говорят бойцы.