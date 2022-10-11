Парфенчиков встретился с бойцами Псковской дивизии, мобилизованными из Карелии

Глава республики напутствовал мобилизованных из Карелии бойцов Псковской дивизии.

Артур Парфенчиков встретился с десантниками перед отправкой в зону спецоперации. Землякам передали дополнительные вещи и оборудование.



Глава Карелии приехал в Псковскую десантно-штурмовую дивизию, где проходят боевое обучение мобилизованные из нашей республики. Все они занимаются огневой, инженерной и медицинской подготовкой, часть призванных специализируется в работе с беспилотниками.



«На полигоне видели результаты стрельбы, ребята отлично выполняют все упражнения. Наши земляки говорят, что такой напряженный ритм у них каждый день. Бытовые условия хорошие, питание тоже», - отметил руководитель региона.



Артур Парфенчиков лично пообщался с военнослужащими. Большинство обращений было связано с поддержкой оставшихся в Карелии семей, помощью в решении жилищных вопросов.



Глава республики поручил вице-премьеру правительства региона Ларисе Подсадник записать все просьбы и взять их в работу.



«В ближайшие две недели завершаем паспортизацию всех семей военнослужащих, чтобы помогать каждой индивидуально. Это касается не только мобилизованных, но и тех, кто ушел добровольцем», - добавил глава региона.



На полигоне Артур Парфенчиков осмотрел оружие и амуницию, которую используют военнослужащие воздушно-десантных войск.



«С командованием части определились, чем мы можем помочь. Наши машины идут регулярно, сегодня опять привезли амуницию, медикаменты, и оборудование, - рассказал глава региона. - Сейчас мы формируем грузы и для тех, кто находится в зоне специальной военной операции – заявки меняются, появляются новые запросы. Выполнить их - наш святой долг».



Еще одна машина с дополнительными вещами и оборудованием для военных прибыла из Петрозаводска в Псков. Автомобиль привез инструменты, запчасти для техники, термобелье, продукты, полевые бани и печи.



Теплые вещи и сладкие подарки мобилизованным землякам передало карельское отделение Союза женщин России. Ранее в дивизию доставили квадрокоптеры, радиостанции, кнопочные телефоны, ноутбуки, одежду, полипропиленовые коврики, спальные мешки, аптечки, генераторы и другие необходимые в военном быту предметы.



Каждая партия формируется по заявкам командования части и бойцов. Вещи закупают на средства бюджета республики и благодаря помощи от жителей Карелии, поступающей на счет благотворительного фонда «Живой город».



Встретиться с земляками приехали также заместитель главы республики по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын, депутат Госдумы России Валентина Пивненко, депутат Законодательного собрания РК Тимур Зорняков.



«Готовимся в полном объеме, тренируемся каждый день. Враг будет разбит, победа будет за нами!», - так оценил подготовку мобилизованных земляков один из военнослужащих ВДВ.



В концертно-досуговом центре воинской части для ребят из Карелии и их сослуживцев выступил ансамбль певчих Валаамского монастыря. Помощник игумена Валаамского монастыря иеромонах Парфений привез икону Александра Невского с частицей мощей, отслужил молебен и благословил воинов.



В ходе рабочей поездки глава Карелии также возложил цветы к памятнику 6-й роте псковских десантников, героически погибших в неравном бою во время второй чеченской кампании.