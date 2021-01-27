Молодая девушка пострадала в групповом ДТП на трассе в Карелии

В Кемском районе столкнулись три автомобиля, травмы получила 21-летняя девушка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 27 января, около 19.00 в Кемском районе, на 899 км + 355 м федеральной автодороги "Кола", 22-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Elantra, не учел дистанцию до двигавшегося впереди грузовика DAF и совершил с ним столкновение. Ехавший следом автомобиль Skoda Yeti также не учел дистанцию и столкнулся с Hyundai.

В результате происшествия пострадала 21-летняя пассажирка Skoda. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что на зимней дороге необходимо выбирать безопасную скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям. А также соблюдать безопасную дистанцию.