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Журнала Maxim признал юную гонщицу из Карелии одной из самых сексуальных женщин России

Новости. Общество
07:15, 21 Сентября 2021
фото: © Somanyhorses

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Участница женской гоночной серии W Series Ирина Сидоркова признана одной из самых сексуальных женщин России.

Девушка вошла в список из 100 женщин по версии известного мужского журнала Maxim. Новость об этом опубликовал онлайн-журнал Somanyhorses.

На данный момент 18-летняя гонщица из Петрозаводска занимает 90-ю строчку рейтинга, набрав 577 баллов в зрительском голосовании.

«Дебютантка нашего соревнования, чувственная Ирина Сидоркова — известная российская автогонщица и вице-мини-мисс Карелия, что бы это ни значило. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что гонка предстоит серьёзная», — говорится в описании на сайте издания.

Однако сама Ирина, судя по всему, не ожидала такого исхода событий и была весьма удивлена такой новостью:

«Иногда день начинается с неожиданных и шокирующих новостей. Не знаю, как и почему так вышло. Это сюрприз, пусть и неплохой», — написала Сидоркова в своём Twitter-аккаунте.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-09-21 08:31:34
Бильярдом лучше бы занималась, там позы интереснее можно принимать.
karelets
2021-09-21 07:29:43
Лишь бы не работать. Пофиг на ейные покатушки
Гость
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