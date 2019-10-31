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Новости. Общество
11:43, 31 Октября 2019
фото: © ТАСС / Кирилл Кухмарь

"Молодая Гвардия" проведет субботник в районе Лососинного

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Субботник пройдет 2 ноября на месте несанкционированной свалки в районе Лососинного, сообщили в администрации Прионежского района.

В преддверии Дня народного единства Карельское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" совместно с администрацией района проведет субботник на месте несанкционированной свалки в районе Лососинного.

Раннее в адрес Карельского регионального отделения "Молодой Гвардии" неоднократно поступали обращения по поводу несанкционированной свалки в Лососинном.

В субботнике примут участие молодогвардейцы, сотрудники администрации Прионежского района, депутатский корпус Совета Прионежского муниципального района.

Карельское региональное отделение "Молодой Гвардии" призывает откликнуться всех неравнодушных граждан, и принять участие в субботнике, который намечен на 12.00 2 ноября. Организаторы обеспечат участников мешками и перчатками.

Одним из направлений деятельности "Молодой Гвардии" является "ЭкоЛогичный проект", направленный на решение разнообразных экологических проблем местного, регионального и федерального масштаба. В рамках проекта проводятся субботники, акции, информирование населения о мерах и способах охраны окружающей среды, привлечение внимания общественности, органов государственной и муниципальной власти, СМИ к экологическим проблемам.

Информацию по субботнику можно уточнить у организаторов по телефону: 8-921-011-27-00.

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