Молодая жена Шнурова урезала зарплаты всей группе "Ленинград"

Ольга Абрамова занялась финансовыми вопросами группы "Ленинград" - урезала зарплаты всем солистам группы в несколько раз и уволила трёх музыкантов.

Инсайдер из окружения Шнурова подробно рассказал о произошедшем: "Новая жена Шнура теперь, можно сказать, казначей "Ленинграда". Она вмешалась в систему его работы с группой и даже подвинула его директора. Она говорит Шнурову: "Зачем тебе 10 музыкантов? И зачем ты им столько платишь? Давай платить им в два раза меньше".

Cosmopolitan пишет, что Шнуров полностью доверяет супруге в финансовых вопросах. В группе же недовольны нововведениями Ольги: раньше артисты получали за концерт 400−500 тысяч рублей, а сейчас – в несколько раз меньше. Разница в зарплатах особенно сильно ударит по карманам музыкантов в новогодний период.