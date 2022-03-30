Молодая женщина пронесла товар мимо кассы и обматерила продавцов в магазине в Карелии

Росгвардейцы усмирили за сутки двух дебоширок в Сортавале и Кондопоге.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, вечером 18 апреля на пункт централизованного наблюдения Сортавальского отдела вневедомственной охраны поступил вызов из сетевого магазина на улице Кирова. Со слов продавца, неизвестная женщина похитила товар на сумму более 1000 рублей. При этом она выражалась нецензурной бранью в адрес персонала, мешала работе и громко кричала. Личность нарушительницы была установлена — ею оказалась 23-летняя местная жительница.

Еще один инцидент произошел в этот же день ранним утром в одной из финансовых организаций Кондопоги. Там 45-летняя местная жительница, пребывающая в состоянии сильного алкогольного опьянения, материлась в адрес присутствующих. Женщина вела себя агрессивно, размахивала руками. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленницу и передали ее полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске задержали пристававшего к прохожим приезжего матершинника.