Молодая спортсменка из Карелии представит Россию на Чемпионате мира по ориентированию

Александра Русакова будет представлять сборную России по ориентированию на Чемпионате Мира в Эстонии, сообщили в Минспорте Карелии.

Карельская ориентировщица Александра Русакова вошла в состав сборной России для участия в Чемпионате мира по спортивному ориентированию, который состоится в Эстонии в феврале. Данное решение было принято на заседании исполнительного комитета Федерации ориентирования России.

Напомним также, что петрозаводчанка Надежда Холманских примет участие в еще одном международном соревновании - Первенстве мира по спортивному ориентированию.