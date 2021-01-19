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Молодая спортсменка из Карелии представит Россию на Чемпионате мира по ориентированию

Новости. Спорт
17:40, 20 Января 2021
фото: © Минспорта Карелии
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Александра Русакова будет представлять сборную России по ориентированию на Чемпионате Мира в Эстонии, сообщили в Минспорте Карелии.

Карельская ориентировщица Александра Русакова вошла в состав сборной России для участия в Чемпионате мира по спортивному ориентированию, который состоится в Эстонии в феврале. Данное решение было принято на заседании исполнительного комитета Федерации ориентирования России.

Напомним также, что петрозаводчанка Надежда Холманских примет участие в еще одном международном соревновании - Первенстве мира по спортивному ориентированию.

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