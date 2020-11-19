Молодая жительница Петрозаводска занервничала и перевела все свои деньги мошенникам

В полицию петрозаводчанка обратилась только после того, когда переводить мошенникам было больше нечего, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве обратилась 20-летняя горожанка.

Девушка рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представились сотрудником банка. Он назвал данные гражданина и пояснил, что тот якобы пытается похитить 2 тысячи рублей со счета девушки. Та занервничала, поскольку свои сбережения терять никому не хочется - этим и воспользовался звонивший. Он предложил перевести ее средства на новую банковскую карту, якобы уже выпущенную.

Только после перевода всех сбережений на другой счет молодая петрозаводчанка позвонила в банк по номеру, указанному на карте, и рассказала о случившемся. Тогда настоящий работник банка ей пояснил, что 42 тысячи рублей она перевела мошенникам на счет в другой банк.

Теперь полицейским предстоит выяснить цепочку, по которой произошло движение денежных средств. По факту происшествия проводится проверка.