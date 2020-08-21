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Молодёжь Петрозаводска приглашают в школу вожатского мастерства

Новости. Общество
18:40, 21 Августа 2020
фото: © Молодежный центр "Смена"
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Юных петрозаводчан приглашают развить свои лидерские качества, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В карельской столице набирают учеников в школу вожатского мастерства. Она откроется на базе молодёжного центра "Смена", лидерского клуба "Лови момент".

Организаторы обещают насыщенную образовательную программу и заряд положительных эмоций. Зарегистрироваться можно здесь.

Занятия в зависимости от эпидемиологической ситуации будут проходить в очном или дистанционном форматах.

Образовательная программа подготовит участников к традиционному сбору лидерских активов. В этом году он пройдёт в рамках проекта "Следуй за мной!". Школа молодого лидера-добровольца получила финансовую поддержку Росмолодежи. Проект стал победителем грантового конкурса молодёжных инициатив для физических лиц в 2020 году. Сумма финансирования составляет четверть миллиона рублей.

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